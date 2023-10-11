Небольшой дождь и до +21°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 12 октября

В Киеве и Киевской области в четверг, 12 октября, переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на 12 октября по Киевщине. Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 5-10°С тепла, днем 16-21°С тепла; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем близко 20°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 октября облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

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Напомним, Киев 2 октября пришла метеорологическая осень. Она началась более чем на две недели позже климатической нормы. Метеорологическое лето в столице длилось более 140 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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