Небольшой дождь и до +19°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 мая

В Киеве и Киевской области в субботу, 11 мая, облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 11 мая по Киевской области. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура по области ночью 5-10 ° С тепла, днем 14-19 ° С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 16-18°С тепла", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что в субботу, 11 мая, через территорию Киевщины пройдет слабовыраженный атмосферный фронт, который кое-где повлечет за собой небольшие весенние дожди. Однако с воскресенья снова распространит свое влияние очередной антициклон из Балтийского моря, который будет способствовать преимущественно без осадков. Только днем 13-го числа может еще кое-где дождить.

"Температурный фон существенно не изменится, но за счет несколько большей облачности в ночные часы уже отступят заморозки, но дневные максимумы не будут высокими", – резюмировали синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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