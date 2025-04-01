Небольшой дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 апреля

В Киевской области в среду, 2 апреля, облачно синоптики прогнозируют небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 2 апреля на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 апреля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Утром и до позднего вечера будет идти дождь.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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