Небольшой дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 апреля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 19 апреля, днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 19 апреля по Киевщине. Днем небольшой дождь. Температура по области ночью 2-7°С, днем 8-13°С; в Киеве ночью 4-6°С, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 19 апреля с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Вечером дождь, который пройдет почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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