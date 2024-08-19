Небольшая облачность и до +37°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 августа

В Киеве и Киевской области в понедельник, 19 августа, небольшая облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +37°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 19 августа по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура 30-34°С, местами сильная жара 35-37°С, в Киеве 32-34°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +32°С…+34°С; Мироновка +32°С…+34°С; Фастов +32°С…+34°С; Яготин +31°С…+33°С; Барышевка +31°С…+33°С; Борисполь +31°С…+33°С.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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