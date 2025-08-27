Небольшая облачность и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 августа
В Киевской области в четверг, 28 августа, небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Что рассказали синоптики
"Прогноз погоды на сутки 28 августа по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 25-27°С", – говорится в сообщении.
Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве до самого утра погода будет ясной, но вечером небо покроется облаками. Без осадков.
Погода в предыдущие периоды
Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.
Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!