Небольшая облачность и до +26°С: прогноз погоды по Киевщине на 23 сентября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 23 сентября, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 23 сентября по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура в Киеве 22-24°С, по области 20-25°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +22°С…+24°С; Мироновка +23°С…+25°С; Фастов +22°С…+24°С; Яготин +22°С…+24°С; Барышевка +22°С…+24°С; Борисполь +22°С…+24°С.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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