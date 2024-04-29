Небольшая облачность и до +22°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 апреля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 29 апреля, небольшая облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 29 апреля по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области 17-22°С, в Киеве около 20°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +18°С…+20°С; Мироновка +18°С…+20°С; Фастов +18°С…+20°С; Яготин +17°С…+19°С; Барышевка +17°С…+19°С; Борисполь +18°С…+20°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 29 апреля весь день в Киеве небо будет ясным, и облака не огорчат его своим присутствием. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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