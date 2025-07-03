Не выдержало мужественное сердце: стало известно о смерти военного из Киевской области Дмитрия Дыляна. Фото

При исполнении служебных обязанностей на Днепропетровщине умер военный из Броваров Киевской области, майор Дмитрий Дылян. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 30 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Иногда не выдерживают самые мужественные сердца... Майор Дмитрий Дылян, старший офицер отделения психологической поддержки персонала. Умер 30 июня 2025 года при исполнении служебных обязанностей в селе Новогригорьевка Синельниковского района Днепропетровской области. Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Александровича", – говорится в сообщении.

Прощание с защитником Украины состоится в пятницу, 4 июля в 10:00 в Броварах возле дома на бул. Независимости, д. 21-А. Прощание на Майдане Свободы начнется в 10:30. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Изюмском направлении погиб военный из села Ситняки Киевской области Иван Голотвин. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 27 июня.

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