Ему навсегда будет 28: на фронте погиб военный с Киевщины Иван Голотвин. Фото

Во время выполнения боевого задания на Изюмском направлении погиб военный из села Ситняки Киевской области Иван Голотвин. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 27 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токар.

"27 июня 2025 года, на Изюмском направлении, выполняя боевую задачу по ведению оборонительного боя, погиб наш земляк, солдат Иван Владимирович Голотвин", – говорится в сообщении.

Герой родился 2 июля 1997 года в Киеве. С 2017 года с женой поселились в селе Ситняки на Макаровщине. В октябре 2023 года Иван стал на защиту Украины – был внешним оператором беспилотных летательных аппаратов.

Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о защитнике Украины. Его с Победой ждали жена, и двое детей и близкие", – добавил Токар.

Похоронят Героя на кладбище в Ситняках.

Как сообщал OBOZ.UA, в Краматорске Донецкой области при исполнении служебных обязанностей по отпору вооруженной агрессии врага умер военный из Броваров Дмитрий Ворона. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 июня.

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