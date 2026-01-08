Не всегда есть второй шанс: в Киеве спасли рыбака, который провалился под лед. Видео

В Оболонском районе Киева в четверг, 8 января, во время зимней рыбалки мужчина провалился под лед. Его спасли неравнодушные свидетели чрезвычайного происшествия.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пострадавшего госпитализировали.

Лед не выдерживает

"Сегодня (8 января. – Ред.) в Оболонском районе во время зимней рыбалки мужчина провалился под лед. До прибытия подразделений ГСЧС пострадавшего из воды достали другие рыбаки", – говорится в сообщении.

Спасатели, которые оперативно прибыли на место, помогли транспортировать мужчину к автомобилю медиков для оказания необходимой помощи и дальнейшей госпитализации.

В ГСЧС отметили, что это еще один случай, который мог закончиться фатально, потому что сегодня лед – это не опора, а ловушка. Из-за постоянных перепадов температур он теряет прочность ежедневно, ежечасно, иногда – просто под ногами.

"То, что вчера казалось безопасным, сегодня может стать последним шагом. Не всегда рядом есть те, кто сможет вытащить из ледяной воды. Не всегда есть второй шанс. Призываем: не выходите на лед. Ни одна рыбалка не стоит жизни. Лед не прощает ошибок и не дает времени на размышления. Подумайте о своих близких. О тех, кто будет ждать вас дома. Не превращайте обычный день в трагедию", – резюмировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева под лед провалились парень и девушка. Чтобы спасти людей, которые оказались на расстоянии 100 метров от берега, вызвали сотрудников ГСЧС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!