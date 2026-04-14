Навсегда 34: на фронте погиб полицейский из Киевской области Максим Давыденко. Фото
На фронте во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киевской области Максим Давыденко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Вечная память и слава Герою!
Что известно
"Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб спецназовец полиции Киевщины Максим Давыденко", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 27 апреля в селе Приборск Киевской области. С 2013 года находился в составе Национальной гвардии Украины. Во время службы неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства в период проведения антитеррористической операции. Участвовал в эвакуации мирного населения, спасая жизни и помогая тем, кто оказался в опасности.
В сентябре 2025 года инспектору батальона полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия" (стрелковый) ГУНП в Киевской области Максим Давыденко присоединился в ряды стрелкового батальона. Он вместе с побратимами выполнял боевые задачи на самых горячих участках фронта.
К сожалению, 13 февраля в результате удара вражеского БПлА и FPV-дрона по позиции, полицейский погиб. Только через несколько месяцев удалось эвакуировать тело погибшего с поля боя и идентифицировать его.
"Он был преданным своему делу, искренним и мужественным человеком. Максим отдал самое дорогое – жизни, ради мира, свободы и людей. Ему навсегда 34 года. У погибшего остались маленькая дочь, отец и сестра", – добавили в пресс-службе.
