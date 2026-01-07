Навсегда 33: на фронте погиб военный из Киевской области Артем Позняк. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Небелицы Киевской области Артем Позняк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 31 декабря 2025 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский голова Вадим Токар.

Печальная весть

"31 декабря 2025 года, на Изюмском направлении, во время выполнения боевого задания, погиб житель Небелицы, старший солдат Артем Викторович Позняк", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 20 января 1992 года в селе Небелица на Макаровщине. Впоследствии переехал в Киев. В марте 2025 года Артем стал на защиту территориальной целостности Украины, служил разведчиком.

Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали отец, родные и близкие. Герой будет похоронен на кладбище в Небелице", – добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученных на фронте ранений умер военный из поселка Бабинцы Киевской области Сергей Заяц. Сердце украинского воина остановилось 30 декабря.

