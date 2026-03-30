Навсегда 32: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Куделюк. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучанского района Киевской области Николай Куделюк. Сердце мужественного украинского воина остановилось 23 марта.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"Бучанская община потеряла Героя. Защищая независимость Украины, погиб 32-летний Николай Куделюк", – говорится в сообщении.

Житель Здвижевского старостата добровольно присоединился в ряды ВСУ 13 мая 2022 года. Преданно служил оператором БпЛА, был надежным побратимом и человеком слова. К сожалению, жизнь воина трагически оборвалась 23 марта 2026 года во время выполнения боевого задания на Сумщине от рук российских оккупантов.

"Родные вспоминают: в последнее время Николай будто предчувствовал беду, был погружен в собственные мысли. Его помнят как доброго и светлого человека, который всегда придет на помощь. У воина остались жена Анастасия, 8-летний сын, 14-летняя дочь, мама и сестра. Эта потеря – неописуемая боль для всей семьи и общества", – добавил Федорук.

