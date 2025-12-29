Навсегда 32: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Миненко. Фото

На Бахмутском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Александр Миненко. Сердце 32-летнего украинского воина остановилось 25 марта.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"Потеря для громады. Прощаемся с 32-летним солдатом Национальной гвардии Украины Александром Миненко", – говорится в сообщении.

Герой пошел защищать Украину по общей мобилизации. Был ответственным, трудолюбивым, надежным. До полномасштабной войны работал в фармацевтической сфере, любил рыбалку, ценил простые вещи.

Воин погиб 25 марта 2025 года на Бахмутском направлении, выполняя боевое задание – вражеский снаряд попал в блиндаж.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего: жене Людмиле, сыну Денису, родителям – Любви и Виктору, а также всем родным и близким. Это невосполнимая потеря для каждого из нас", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Макарова Киевской области Назар Василенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!