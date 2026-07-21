Навсегда 26: в Буче простятся с военнослужащим Александром Овчаренко. Фото

В Буче Киевской области в среду, 22 июля, простятся с 26-летним военнослужащим Александром Овчаренко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в Донецкой области 13 июля 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Болезненная утрата

"Погиб за Украину. В Буче похоронят 26-летнего защитника Александра Овчаренко", – говорится в сообщении.

По словам Федорука, Герой родом из Донецкой области. С началом полномасштабного вторжения вместе с семьей он переехал в Бучу. В ноябре 2025 года Александр был мобилизован в ряды Национальной гвардии Украины.

С тех пор он нес службу на Донецком направлении, защищая родную землю. К сожалению, 13 июля 2026 года во время выполнения боевого задания отважный защитник Украины погиб.

"В сердцах родных – бабушки, тети и сестры – он навсегда останется юношей, который любил жизнь и рыбалку. Искренние соболезнования родным и близким", – добавил Федорук.

Похоронят воина в Буче в среду, 22 июля. В 11:00 прощание состоится на улице Защитников Украины, 46-А. После этого – захоронение на Аллее Героев городского кладбища.

Как писал OBOZ.UA, 14 июля во время лечения от ранений, полученных на фронте, скончался военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Иван Рудюк. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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