Навеки в строю: на фронте погиб военный из Киевской области Артем Бабич. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Артем Бабич. Жизнь украинского воина оборвалась 31 марта.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Навеки в строю... Сержант Артем Бабич, командир стрелкового взвода стрелковой роты, погиб 31 марта 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Кондрашовка Купянского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Артема Анатольевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в четверг, 3 апреля, в 9:50 возле дома в Броварах на улице Олимпийской, 7. А затем на Майдане Свободы в 10:30. Отпевание в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136) в Броварах.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Кирилл Мазан. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 27 марта.

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