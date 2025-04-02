Навеки в строю: на фронте погиб военный из Киевской области Артем Бабич. Фото
На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Артем Бабич. Жизнь украинского воина оборвалась 31 марта.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.
"Навеки в строю... Сержант Артем Бабич, командир стрелкового взвода стрелковой роты, погиб 31 марта 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Кондрашовка Купянского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Артема Анатольевича", – написал Сапожко.
Церемония прощания с защитником Украины состоится в четверг, 3 апреля, в 9:50 возле дома в Броварах на улице Олимпийской, 7. А затем на Майдане Свободы в 10:30. Отпевание в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).
Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136) в Броварах.
Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Кирилл Мазан. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 27 марта.
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