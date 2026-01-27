Нардепа VIII созыва подозревают в захвате земли в Киеве. Подробности дела

УкраїнськаУКР
Дмитрий Кропивницкий
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва за самовольный захват земли вдоль залива реки Десенка и канала реки Дарница. Из собственных источников нам стало известно, что речь идет об Александре Супруненко.

Видео дня

Следствие ведет столичная полиция по оперативному сопровождению Департамента стратегических расследований. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Что известно

Как установили правоохранители, народный депутат Украины VIII созыва самовольно занял земельные участки, ведущие к заливу реки Десенка (Черторый) и коллектору Северо-Дарницкого мелиоративного канала реки Дарница.

В 2005 году он получил в частную собственность земельный участок для ведения коллективного садоводства, который граничит с самовольно занятыми землями.

"Поскольку этот участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы залива реки Десенка (Черторый), на нем запрещена установка ограждений или других сооружений, чтобы обеспечить свободный доступ граждан к водоемам. Однако, по данным следствия, народный избранник установил забор и самовольно занял еще несколько смежных земельных участков общей площадью 29,81 сотки, которые обустроил как продолжение частной придомовой территории", – отметили в пресс-службе.

Правоохранители сообщили народному избраннику о подозрении по факту самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства. Добавим, что в полиции не называют имя подозреваемого, однако из собственных источников нам стало известно, что речь идет об Александре Супруненко.

Как сообщал OBOZ.UA, часть депутатов Верховной Рады Украины IX созыва получала выплаты "в конвертах". До российского полномасштабного вторжения это могли быть крупные суммы, даже до 20 тыс. долларов в месяц.

