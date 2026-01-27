Нардепа VIII созыва подозревают в захвате земли в Киеве. Подробности дела

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва за самовольный захват земли вдоль залива реки Десенка и канала реки Дарница. Из собственных источников нам стало известно, что речь идет об Александре Супруненко.

Следствие ведет столичная полиция по оперативному сопровождению Департамента стратегических расследований. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Что известно

Как установили правоохранители, народный депутат Украины VIII созыва самовольно занял земельные участки, ведущие к заливу реки Десенка (Черторый) и коллектору Северо-Дарницкого мелиоративного канала реки Дарница.

В 2005 году он получил в частную собственность земельный участок для ведения коллективного садоводства, который граничит с самовольно занятыми землями.

"Поскольку этот участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы залива реки Десенка (Черторый), на нем запрещена установка ограждений или других сооружений, чтобы обеспечить свободный доступ граждан к водоемам. Однако, по данным следствия, народный избранник установил забор и самовольно занял еще несколько смежных земельных участков общей площадью 29,81 сотки, которые обустроил как продолжение частной придомовой территории", – отметили в пресс-службе.

Правоохранители сообщили народному избраннику о подозрении по факту самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства. Добавим, что в полиции не называют имя подозреваемого, однако из собственных источников нам стало известно, что речь идет об Александре Супруненко.

