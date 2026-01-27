'Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году': Зеленский обсудил ситуацию с канцлером Австрии и пригласил его в Киев

Во вторник, 27 января, президент Украины, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Стороны обсудили ситуацию в энергетике Украины после российских ударов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Глава государства поблагодарил главу австрийского правительства за денежную поддержку Веной украинской энергетики.

"Россия ежедневно бьет по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла, и очень важно, чтобы на это партнеры реагировали. Поэтому очень ценим, что на прошлой неделе Австрия выделила средства на поддержку нашего энергетического сектора". – сказал он.

Также Зеленский проинформировал канцлера о трехсторонних встречах украинской, американской и российской делегаций в Объединенных Арабских Эмиратах на прошлой неделе. Прежде всего, по словам Зеленского, стороны обсуждали военные вопросы, но также говорили о гарантиях безопасности.

"Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому технологическому и экономическому вкладу и вкладу в безопасность. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", – сказал он, и добавил, что пригласил Штокера в Украину для продолжения диалога.

Напомним, ранее, во вторник, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу недавних обстрелов объектов энергетики в нескольких городах. Была обсуждена ситуация в Харькове, Одессе, Киеве и области, а также Запорожье, отметив, что в отдельных регионах продолжается спасательная операция.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства также почтил память жертв Холокоста. Он отметил, что это четкий урок истории, который подчеркивает, что равнодушию не может быть места в этом мире, а виновные, по его словам, всегда должны быть наказаны.

