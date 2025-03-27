Надя Дорофеева озвучила некоторые сообщения в 'Киев Цифровой': как активировать функцию

В приложении "Киев Цифровой" обновили функцию оповещения об отключении и возвращении света в домах жителей столицы. Теперь сообщения звучат голосом украинской певицы Нади Дорофеевой.

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Об этом сообщила пресс-служба разработчика. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо обновить приложение.

"В "Киев Цифровом" – свет говорит знакомым голосом. Теперь об отключении и возвращении электроэнергии теперь сообщает голос Нади Дорофеевой. Чуть больше тепла, немного больше надежды – даже в темные моменты", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, чтобы воспользоваться новой функцией необходимо:

открыть приложение "Киев Цифровой";

зайти в свой профиль;

проскролить в раздел "Настройки" → "Уведомления";

выберите звук, который будет уведомлять вас.

"Когда нужна надежда - ее можно не только почувствовать, но и услышать", - добавили разработчики.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице запустили специальную Карту доступности объектов города, которая, в частности, касается наличия безбарьерного входа для граждан. Она доступна в приложении "Киев Цифровой".

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