Начинается весна: какой будет погода в Киеве и области в ближайшие 5 суток

В Киеве и области 28 февраля – 4 марта синоптики прогнозируют приятную спокойную погоду без осадков. В ближайшие дни днем температура воздуха будет плюсовой.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Весна начнется с приятных показателей на термометрах.

Что рассказали синоптики

"28 февраля – 4 марта на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем приятную спокойную погоду без осадков, поскольку ее будет обусловливать поле высокого давления. Только днем 3 марта малоактивный атмосферный фронт может вызвать местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, ночью они рассчитывают на температуру в пределах небольшого мороза, днем ждут небольшую плюсовую.

В общем для марта характерна большая амплитуда температуры в течение суток (ее повышение от ночи ко дню). Однако сейчас, отметили в Укргидрометцентре, будет происходить постепенное нарастание тепла.

"И это хорошо в нашей ситуации с промерзшей почвой и значительным запасом снега, чтобы таял он постепенно. Из будущей пятидневки самыми холодными предполагаем завершающие сутки февраля, самыми теплыми – двое первых календарной весны, с особенно приятной погодой воскресного дня 1 марта", – добавили в пресс-службе.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5 °С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!