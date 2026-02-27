Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве и области в последний день зимы

В Киевской области в субботу, 28 февраля, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 28 февраля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, до самого вечера в Киеве будет держаться пасмурная погода, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!