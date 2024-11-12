На трамвае под окнами Офиса президента Украины: в сети показали уникальное фото Киева начала 1940-х годов

В первой половине 20-го века на трамвае можно было проехаться прямо под стенами здания Офиса президента Украины. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть один из вагонов, которые в начале Второй мировой войны остановился на улице Банковой.

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Архивный снимок был опубликован в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, эта линия общественного транспорта не сохранилась до наших дней.

"Киевский трамвай, неизменный спутник нашего красивого города, ходил когда-то даже по улице Банковой. Представьте, какой интересный и живописный маршрут", – говорится в сообщении.

В сообществе добавили, что к сожалению, но однажды трамвай сорвался с рельсов, когда поднимался по улице Круглоуниверситетской. К счастью тогда никто не пострадал, но с тех пор этот маршрут был ликвидирован.

Со своей стороны, в сообществе "Ретро Киев" уточнили, что довоенный трамвай №18 ходил от Бессарабки вверх по улице Круглоуниверситетской на Липки и Лавру. На фото – вагон стоит пустым и с опущенным не в ту сторону бугелем. Вероятнее всего, время, когда было сделано фото – либо сентябрь 1941-го, либо весна 1942-го.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые выдавались чуть ли не дворцами благодаря лепнине и внешнему виду.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970-х годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегами города, можно было увидеть большие мели.

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