На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Александра Цыганка. Фото

На Покровском направлении при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из села Жуковка Киевской области Александр Цыганок. Сердце мужественного украинского воина остановилось 9 ноября 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Згуровской поселковой территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Что известно

"С глубокой скорбью сообщаем, что Згуровская община получила еще одно тяжелое известие", – говорится в сообщении.

В общине рассказали, что после проведения необходимых экспертиз официально подтверждена гибель военнослужащего, жителя села Жуковка Киевской области Александра Витальевича Цыганка, 1987 года рождения.

Герой мужественно встал на защиту Украины и до последнего оставался верным военной присяге. К сожалению, 9 ноября 2024 года, во время выполнения боевого задания вблизи села Григоровка Покровского района Донецкой области он погиб, защищая родную землю.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Александра. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Днепр 17 июля 2026 года перестало биться сердце военного из Белоцерковского района Киевской области Алексея Штики. Воин до конца оставался верным присяге и украинскому народу.

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