На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Александра Чайки. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Александр Чайка. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

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"К сожалению, в нашей общине снова трагическая новость – погиб Герой Александр Чайка", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 23 сентября 1988 года в Виннице. В 2010 году переехал в Ирпень ради любимого человека. Именно здесь он создал семью. Работая водителем, Александр одновременно получал высшее образование в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. В 2013 году впервые стал отцом, а во второй раз – в 2020 году.

В 2023 году он вступил в ряды Вооружённых Сил Украины. После прохождения базовой общевойсковой подготовки продолжил обучение во Львове, где получил офицерское звание младшего лейтенанта.

Осенью 2023 года Александр начал службу в составе 31-й отдельной механизированной бригады – его позывной был "Бентежный". За добросовестное выполнение боевых задач Александр был награжден знаком отличия командира. 22 июня 2024 года, выполняя боевую задачу, воин попал под минометный и стрелковый обстрел. Он получил тяжкие ранения и с тех пор считался пропавшим без вести.

"1 июля 2025 года в рамках репатриации в Украину были возвращены тела 79 погибших украинских защитников. Среди них было и тело Александра. Но родные еще не знали об этом. Впереди были месяцы изнурительного ожидания. 12 июня 2026 года ДНК-экспертиза поставила точку в истории, в которой так хотелось другого финала. Александр вернулся домой. На щите", – добавила Макеева

У Героя остались жена, двое детей, родители и бабушка. В памяти родных, друзей и сослуживцев он навсегда останется ответственным, смелым и человечным человеком, которого уважали за честность, доброту и преданность своему делу.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Николай Фурлет. Сердце мужественного украинского воина остановилось 10 июля 2024 года.

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