На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Вячеслава Ласкина. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Вячеслав Ласкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 сентября 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

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"43-летний бучанец Вячеслав Ласкин вернулся домой на щите", – говорится в сообщении.

Вячеслав был добрым и искренним человеком. С начала полномасштабной войны он был волонтером и помогал людям восстанавливать жилье, утраченное из-за российской агрессии. Впоследствии мобилизовался в ряды Сил обороны Украины.

Герой погиб 28 сентября 2024 года в Донецкой области в результате штурмовых действий врага. Территория, где он принял последний бой, была оккупирована, поэтому тело мужественного воина удалось вернуть после репатриации только в июне 2025 года.

"Любящего мужа и отца потеряли жена Мария и двое сыновей – Александр и Алексей. Искренние соболезнования родным в этой несправедливой и болезненной потере", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Игорь Ватраль. Сердце мужественного украинского воина остановилось 14 февраля 2025 года.

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