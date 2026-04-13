На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Руслана Кухаренко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Руслан Кухаренко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 11 ноября 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Вечная память Герою... С глубокой скорбью и болью сообщаем о невосполнимой утрате – в родной дом на щите вернулся наш земляк, мужественный Защитник Украины, солдат Кухаренко Руслан Петрович. Гранатометчик механизированного батальона 1-й отдельной тяжелой механизированной Северской бригады Сухопутных войск ВСУ, позывной "Обух", - говорится в сообщении.

Герой погиб 11 ноября 2024 года в районе населенного пункта Богоявленка Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Защитник Украины до последнего вздоха мужественно защищал родную землю, ее свободу и независимость. Вместе с побратимами держал бой с врагом, не отступая, несмотря на неравные силы.

"Он был настоящим патриотом, верным сыном Украины, любящим отцом, мужем, сыном и братом. Его мужество, преданность и самопожертвование навсегда останутся в памяти всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования и разделяем невыразимую боль утраты с родными и близкими погибшего", – добавили в горсовете.

