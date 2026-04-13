Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Владимира Ковбасинского. Фото

В медицинском учреждении Киева умер военный из села Требухов Киевской области Владимир Ковбасинский. Сердце воина остановилось 6 апреля.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Прощается община ... Старший лейтенант Владимир Ковбасинский, старший офицер отделения рекрутинга и комплектования четвертого отдела Житомирского РТЦК и СП. Умер 6 апреля 2026 года в медицинском центре города Киева. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с воином состоится в понедельник, 13 апреля, в 10:50 в селе Требухов, на ул. Луговой, 10. Церемония прощания в селе Требухов возле памятника воинам АТО начнется в 11:30.

Похоронят защитника на Аллее славы местного кладбища.

