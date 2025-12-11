На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Анатолия Стрелецкого. Фото

При исполнении обязанностей военной службы 1 октября погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Анатолий Стрелецкий. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком – солдатом Анатолием Стрелецким (1988 года рождения)", - говорится в сообщении.

Защитник Украины служил мастером отделения беспилотных авиационных комплексов одной из воинских частей. Воин погиб 1 октября во время выполнения обязанностей военной службы в районе населенного пункта Софиевка Донецкой области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Петр Ширма. Сердце мужественного воина остановилось 28 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении погиб военный из села Михайловка-Рубежовка Киевской области Виталий Третьяк. Жизнь защитника Украины оборвалась 21 августа.

