На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Игорь Онищенко. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Бучи Киевской области Игорь Онищенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 мая 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

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"Прощаемся с Героем. 50-летний житель Бучи Игорь Онищенко погиб на Покровском направлении в результате попадания вражеского дрона", – говорится в сообщении.

В Буче Игорь Викторович жил с 1998 года. Здесь вместе с женой Светланой они работали, воспитали двух сыновей, Назара и Остапа. Наш земляк много лет работал на заводе. Супруги прожили вместе 28 лет.

Воин добровольно мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины сразу после того, как ему удалось выехать из оккупированной Бучи 18 марта 2022 года. К сожалению, 19 мая 2026 года его жизнь оборвалась на фронте.

"Смелый, искренний, общительный, всегда улыбающийся. Светлый и добрый человек. Именно таким его будут помнить родные, друзья и все, кто его знал", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военный из Бучи Киевской области, 25-летний Александр Кальчик. Жизнь храброго украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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