На пароходе из Херсона в Киев: в сети показали, какое судно перевозило пассажиров в столицу в 1966-м. Фото

В наше время добраться из Херсона до Киева и обратно можно быстро и без проблем на поезде или на автомобиле. Но раньше был еще один путь – по реке Днепр на пароходе Чернышевский, прибытие которого в столицу в 1966 году зафиксировала камера фотолюбителя.

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Фото было опубликовано на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. На снимке можно увидеть, как выглядело это событие почти 60 лет назад.

"На киевский речной вокзал прибывает пароход "Чернышевский" из Херсона. 1966 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, как судно прибывает на столичную пристань. Судя по фотографии, это был колесный (с гребными колесами. – Ред.) пароход.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года до 1944-го в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание Городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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