На неделю позже: в Киев пришла метеорологическая осень. Подробности

В Киев согласно наблюдениям климатологов наконец-то пришла метеорологическая осень. Это произошло 24 сентября – это характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха ниже +15°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Нынешнее метеорологическое лето продолжалось 126 дней.

Что известно

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что, по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев, 24 сентября столицу посетила метеорологическая осень. Она началась на неделю позже климатической нормы и характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что раньше всего метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году – 25 августа, а позже – 15 октября в 2020 году.

Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 21 мая, закончилось 23 сентября и в целом длилось 126 дней. Самым длинным лето было в 2012 году – 166 дней, а самым коротким в 1990 году – 88 дней.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

