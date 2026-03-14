На Киевщине в результате российского обстрела без газоснабжения осталось 8 тыс. абонентов – КОВА

Вследствие террористической атаки РФ по Киевской области в Обуховском районе 14 марта без газоснабжения осталось 6 населенных пунктов. В целом это почти 8 тысяч абонентов.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Специалисты уже начали ремонтные работы.

Что известно

"В результате вражеской атаки на Обуховщине без газоснабжения осталось 6 населенных пунктов, а именно: г. Украинка, с. Веремье, с. Жуковцы, с. Триполье, с. Халепье, с. Щербаковка. Всего 7911 абонентов, большинство из них в Украинке. По оценкам специалистов газоснабжение планируется восстановить в течение двух суток", – говорится в сообщении.

Глава Киевской ОГА уточнил, что в Украинке из-за вражеских обстрелов также временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для 8367 абонентов.

Частично теплоснабжение отсутствует и в Обухове. В результате повреждения газоснабжения к одной из котельных города, отопление прекращено в 64 домах для 9689 абонентов. По его словам, коммунальщики выясняют время на ликвидацию последствий и уже работают над восстановлением теплоносителя в сети.

В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах Киевщины обесточены в целом 4600 абонентов. Энергетики работают над восстановлением. Услуги централизованного водоснабжения во всех громадах области предоставляются в штатном режиме.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 14 марта, страна-агрессор Россия нанесла по Украине удары баллистическими ракетами. Под прицелом оказалась Киевщина, взрывы раздавались в столице и пригороде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!