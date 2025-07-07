На Киевщине в озере известного дендропарка обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии и фото
В Белой Церкви Киевской области в водоеме на территории дендропарка "Александрия" обнаружили утопленника. Чтобы достать тело мужчины из воды на место вызвали спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.
По словам спасателей, 6 июля в 20:47 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что в водоеме на территории дендропарка "Александрия" в городе Белая Церковь утонул человек.
"Прибыв к месту вызова с помощью спасательной лодки и веревки спасатели достали тело мужского пола, личность которого устанавливается", – говорится в сообщении.
Напомним, в Деснянском районе Киева спасатели достали из воды утопленника. Тело мужчины на поверхности озера Алмазное заметили отдыхающие.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в реке обнаружили утопленницу. Чтобы достать тело женщины из воды на берег, вызвали спасателей.
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