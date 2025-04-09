Певица TAYANNA отравилась газом в собственной квартире и дала важный совет, который может спасти жизнь

Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под сценическим псевдонимом TAYANNA, рассказала о неприятном инциденте, который представлял угрозу их с сыном жизни. По словам артистки, в ее квартире произошла утечка угарного газа, что вызвало отравление.

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К счастью, 40-летняя исполнительница вовремя связалась с мастерами, так что слишком серьезных последствий удалось избежать. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram и призвала поклонников постоянно проверять все газовые приборы.

"С нами произошла история на миллион. Я пришла домой и почувствовала, что у меня начала сильно болеть голова, пекут глаза, мне становится плохо и я едва не теряю сознание. Начал пищать газовый индикатор, поэтому я вызвала газовую службу. Они все проверили и сказали, что в квартиру попадает угарный газ, а мы с сыном вообще могли умереть примерно до завтра", – поделилась артистка.

Как отметила TAYANNA, они с сыном полагают, что газ начал попадать в квартиру еще зимой. Певица объяснила: именно с этого периода чувствовала ухудшение самочувствия. По ее словам, они с Даниэлем не отравились только благодаря тому, что постоянно проветривали жилье.

TAYANNA призвала своих подписчиков очень внимательно относиться к газовым приборам, которые есть у них в доме. По ее словам, необходимо хотя бы раз в полгода вызвать специалистов, чтобы они проверяли исправность всего оборудования и не было угрозы для жизни.

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