На Киевщине столкнулись две легковушки: одна из машин загорелась, есть пострадавшая. Фото

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек автомобилей. В результате столкновения одна из машин загорелась, есть пострадавшая.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

По словам правоохранителей, авария произошла на одной из улиц города Переяслав. Предварительно было установлено, что 24-летний водитель автомобиля Ford во время выполнения маневра поворота столкнулся с Opel Astra, под управлением 32-летней местной жительницы. От удара последнее авто загорелось.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Opel Astra получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшей открыто уголовное производство (часть первая статьи 286 УКУ). Виновному грозит ответственность в виде штрафа до 85 тысяч гривен или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева водитель Subaru влетел в Куреневский парк и травмировал двух женщин, которые сидели на лавочке. Как оказалось, нарушитель ПДД сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!