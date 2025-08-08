В Киеве пьяный водитель легковушки 'влетел' в Куреневский парк и травмировал двух женщин. Подробности и фото

В Подольском районе Киева водитель Subaru "влетел" в Куреневский парк и травмировал двух женщин, которые сидели на лавочке. Как оказалось, нарушитель ПДД сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Что известно

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, около 19:00 в Подольском районе столицы. Правоохранители установили, что 36-летний водитель Subaru, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево в Куреневском парке.

"От удара обломки авто разлетелись, травмировав двух женщин, которые сидели на лавочке. Пострадавшие, 57 и 59 лет, с переломом ног и другими телесными повреждениями были госпитализированы", – уточнили в пресс-службе.

Виновника ДТП задержали на месте происшествия – Как оказалось, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. Прибор Драгер показал 1,9 промилле алкоголя в его крови. По факту ДТП с пострадавшими, совершенным в состоянии опьянения, открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы, с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Ситуация с аварийностью

