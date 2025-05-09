На Киевщине работник во время строительных работ нашел контейнер с минами. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области на территории строительной площадки работник обнаружил контейнер с минами. Чтобы изъять взрывоопасную находку на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Как рассказали саперы, в поселке Барышевка Киевской области на территории строительной площадки работник увидел подозрительный металлический контейнер. О находке немедленно сообщил соответствующие службы.

"На место прибыли пиротехники. В результате проведенного обследования установлено, что в контейнере находятся три минометные мины калибра 82 мм, которые датируются периодом Второй мировой войны", – уточнили в пресс-службе.

Боеприпасы были изъяты и перевезены на специальный полигон для дальнейшего уничтожения.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Гореничи Киевской области местный житель во время прогулки нашел боевую противопехотную гранату. Опасную находку изъяли для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.

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