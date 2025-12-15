На Киевщине лесник нашел боевую часть российского 'Шахеда'. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области лесник обнаружил обломки вражеского БпЛА с недетонированной боевой частью. Саперы изъяли опасную находку для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызывать специальные службы.

Что известно

По словам спасателей, им поступило сообщение от лесника о том, что в лесу на территории Бучанского района он заметил подозрительные предметы.

"Сначала для разведки они задействовали наземный роботизированный комплекс, управляемый квалифицированным оператором. Специалисты установили, что найденные предметы – это боевая часть и остатки вражеского беспилотного летательного аппарата "Герань-2", – рассказали в ГСЧС.

Взрывоопасный предмет пиротехники транспортировали для дальнейшего уничтожения в безопасном месте.

Shahed-136, или "Герань-2" (так его называют в армии РФ), – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгороде Киевской области спасатели провели уникальную операцию по разминированию. Во время очередной атаки страны-террориста РФ "Шахед" с кассетной боевой частью попал в многоэтажку, но, к счастью, не взорвался.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!