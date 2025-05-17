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На Киевщине легковушка на скорости протаранила электроопору: есть погибший. Подробности ДТП и фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,7 т.
На Киевщине легковушка на скорости протаранила электроопору: есть погибший. Подробности ДТП и фото

В Обухове Киевской области автомобиль Renault на скорости протаранил электроопору. В результате ДТП водитель машины от полученных мая погиб на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Обухов. Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Млечный Путь, не справился с управлением и въехал в электроопору.

От полученных травм 70-летний водитель погиб на месте происшествия – медики, которые оператино приехали на место аварии, лишь констатировали смерть мужчины.

На Киевщине легковушка на скорости протаранила электроопору: есть погибший. Подробности ДТП и фото

"Следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ)", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, на Гостомельском шоссе в Киевской области вечером в четверг, 15 мая, произошла жуткая авария - по предварительным данным водитель Audi выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем Toyota. Оба водителя погибли на месте ДТП.

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