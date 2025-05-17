На Киевщине легковушка на скорости протаранила электроопору: есть погибший. Подробности ДТП и фото

В Обухове Киевской области автомобиль Renault на скорости протаранил электроопору. В результате ДТП водитель машины от полученных мая погиб на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Обухов. Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Млечный Путь, не справился с управлением и въехал в электроопору.

От полученных травм 70-летний водитель погиб на месте происшествия – медики, которые оператино приехали на место аварии, лишь констатировали смерть мужчины.

"Следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ)", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, на Гостомельском шоссе в Киевской области вечером в четверг, 15 мая, произошла жуткая авария - по предварительным данным водитель Audi выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем Toyota. Оба водителя погибли на месте ДТП.

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