На Киевщине из-за непогоды без света осталось более 370 тысяч домов. Подробности

В Киевской области в результате непогоды, которая бушевала 28 июля, без света осталось более 370 тысяч домов. Сейчас вернуть энергию удалось более 330 тысячам потребителей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Специалисты продолжают работать на местах аварий.

Что известно

"Продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, прошедшей по Киевской области 27 июля. Кроме того, из-за ухудшения погодных условий вечером 28 июля возникли дополнительные обесточивания. В частности, зафиксировано много случаев падения деревьев на линии электропередачи", – говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что по состоянию на 10:00 специалистам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось вернуть свет в более 330 тыс. домов на Киевщине. Еще без электроснабжения остаются более 40 тыс. абонентов.

Энергетики работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления электроснабжения в населенных пунктах области, которые пострадали.

Что предшествовало

В понедельник, 28 июля, синоптики предупреждали о существенном ухудшении погодных условий в столице и Киевской области. В регионе до конца суток наблюдались значительный дождь, гроза, местами град и шквалы. В частности, в Дарницком районе Киева в результате попадания молнии загорелось дерево. Чрезвычайное происшествие произошло в парке Партизанской славы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во вторник, 29 июля, облачно с прояснениями, синоптики предупредили о грозе. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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