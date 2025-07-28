Гроза и до +32°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 июля

В Киевской области во вторник, 29 июля, облачно с прояснениями, синоптики предупредили о грозе. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 29 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 18-23°С, днем 27-32°С; в Киеве ночью около 20°С, днем 28-30°С", – говорится в сообщении

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. 29 июля гроза. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Вечером ожидается дождь.

Что предшествовало

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев утром понедельника, 28 июля, накрыло сильным дождем. В результате непогоды в нескольких районах города подтопило улицы, а из-за большого количества осадков дороги местами превратились в реки и озера.

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