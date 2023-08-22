На КИевщине благодаря псу Патрону удалось отстроить поврежденный обстрелами приют для животных. Фото и видео

В Гостомеле Киевской области благодаря псу-саперу Патрону удалось отстроить местный приют для животных, пострадавший от российских обстрелов. Это стало возможным благодаря продажам марок, на которых изображена самая известная собака Украины.

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Об этом в своем Telegram-канале рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. Для четырехлапых созданы все необходимые условия (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Начнем день с хороших новостей. В октябре 2022 года мы, вместе с Патроном, Мишей, Ириной и Татьяной, пришли в гости к нашим друзьям – Гостомельскому приюту для животных. Они делали невероятные вещи, спасая разных животных во время первых, самых тяжелых месяцев войны . К сожалению, убежище пострадало от обстрелов", – рассказал Смелянский.

По его словам, благодаря маркам с одной из самых известных собачек Украины, фонд Укрпочты и KSE смогли помочь отстроить вольеры для наших четырехлапых друзей.

Напомним, "Укрпочта" 1 сентября 2022 года выпустила шестую "военную" марку, которую посвятила псу-саперу Патрону. Презентация марки состоялась во время первого звонка в школе г. Ирпень в присутствии самого Патрона, президента Владимира Зеленского и главы "Укрпочты".

Как сообщал OBOZREVATEL, самый популярный пес Украины Патрон, работающий сапером в ГСЧС, попал под ракетный обстрел в Харьковской области.

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