На Киевщине 74-летняя водитель мопеда на скорости столкнулась с мотоциклистом. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области пенсионерка на мопеде на перекрестке столкнулась с мотоциклистом. В результате ДТП пожилую женщину с травмами госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства аварии установят следователи.

Что произошло

По словам правоохранителей, на днях в городе Тараща Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

"Предварительно полицейские установили, что 74-летняя водитель мопеда Honda, на перекрестке, не предоставила преимущества в движении 24-летнему водителю мотоцикла Ducati, который двигался по главной дороге. В результате аварии пожилую женщину с телесными повреждениями госпитализировали", – рассказали в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего телесные повреждения средней тяжести, открыто уголовное производство.

Что предшествовало

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила 9-летнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение.

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