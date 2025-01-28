В сети показали, как выглядел один из старейших памятников Киева в 1880-х годах. Уникальное фото
Памятник Магдебургскому праву в Киеве был установлен на склонах живописных холмов в начале 19-го века. В 1880-х годах неизвестный фотолюбитель сделал снимок колонны и части Владимирского спуска со стороны Труханового острова.
Старое фото было опубликовано в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Монумент традиционно считается самым старым из существующих памятников столицы.
"1880-е. Вид на памятник Магдебургскому праву. Обращает на себя внимание идеальный склон Владимирского спуска", – говорится в сообщении.
На опубликованном фото, сделанном со стороны Труханового острова, можно увидеть не только саму колонну, но и увидеть живописные склоны правого берега.
Памятник Магдебургскому праву в Киеве (Колонна Магдебургского права, также Памятник крещения Руси; нижний памятник святому Владимиру) – памятник в честь возвращения Киеву Магдебургского права, расположенный в историческом урочище Крещатик.
Напомним, заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.
Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.
Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.
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