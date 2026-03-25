Мужественно защищал родную землю: стало известно о гибели военного из Киевской области Юрия Демиденко. Фото
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Юрий Демиденко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 23 ноября 2025 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"С глубокой печалью и невыразимой болью сообщаем о тяжелой утрате – гибели защитника Украины, младшего сержанта, стрелка-снайпера Юрия Анатольевича Демиденко", – рассказали в пресс-службе.
Герой погиб 23 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Березовое Синельниковского района Днепропетровской области. Воин мужественно защищал родную землю от врага. Некоторое время считался пропавшим без вести.
В Обуховском горсовете также сообщили, что эта потеря стала непоправимым ударом для семьиНе выдержав известия о гибели мужа, по дороге в Днепр, где должна была состояться процедура опознания, отошла в вечность и его жена – Зоя Михайловна. Сердце женщины не выдержало горя.
"Сегодня они вместе. Вместе в скорби земной и, верим, вместе в вечности – там, где уже нет боли, слез и страданий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким: дочери Ирине, сыну Дмитрию, матери Нине Александровне, внукам Яне, Дарине, Юлии, Захару, брату Александру. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби", – добавили в горсовете.
