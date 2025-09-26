Можно снести: государственный регистратор прекратил право собственности на самовольно построенный ресторан в Голосеевском парке Киева. Фото

Прокуратура Киева прекратила право собственности предпринимателя на самовольно построенный ресторан на участке Национального природного парка "Голосеевский". Препятствия для сноса незаконного заведения, по которому журналисты OBOZ.UA провели расследование, устранены.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. История борьбы с этим заведением тянулась несколько лет.

"Святошинская окружная прокуратура города Киева обратилась к государственному регистратору с заявлением о прекращении государственной регистрации права собственности за предпринимателем на самовольно построенный ресторан (в Национальном природном парке "Голосеевский". – Ред.)", – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, территориальной общине в лице Киевского городского совета, как законному владельцу земельного участка, освобожден путь для окончательного восстановления нарушенных прав. Ресторан, который был самовольно построен без каких-либо разрешений, теперь можно снести.

Журналисты OBOZ.UA провели расследование, согласно которому было установлено, что в столичном Национальном парке "Голосеевский" уже несколько лет хозяйничает семья бывшего налоговика и экс-начальника Святошинского райотдела милиции Анатолия Миколайца. Они незаконно построили там ресторан с десятком беседок, на территории садоводческого общества возвели четырехэтажное здание, где уже работают магазины, и планируют открыть клиники.

В дальнейшем делом уже занялись правоохранители, в частности столичная прокуратура. Во время судебных заседаний, которые длились несколько лет, была доказана правота нашего расследования. Предприниматель построил территорию самовольно – без надлежащих правовых оснований и с нарушением требований земельного законодательства. Никаких решений о предоставлении в пользование этого участка Киевсовет не принимал.

Святошинская окружная прокуратура города Киева обратилась с иском в суд об освобождении этого участка от самовольной застройки еще в 2023 году, но даже несмотря на это незаконный бизнес продолжал существовать. По результатам судебного рассмотрения решением районного суда в 2024 году иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.

Надо отметить, что на судебном заседании, несмотря на протест адвокатов истцов, судья Сергей Журба разрешил журналистам вести видео- и аудиофиксацию, отметив, что суд проходит в открытом режиме.

Одна из адвокатов даже пыталась обвинить журналистов в давлении на суд, мол, они пишут о судебных заседаниях. Хотя это обычная работа прессы, тем более, что речь идет о захвате общественно значимой земли в национальном парке.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 25 августа, коммунальщики окончательно снесли кирпичную стену и металлическое ограждение, которые перекрыли свободный доступ жителей Киева к набережной Днепра возле одного из ЖК. Работы проводили в присутствии правоохранителей.

