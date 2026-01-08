'Москва, люблю тебя': в Киеве блогерши пели российские песни. Видео

Несколько блогеров вечером, 7 января, пели российские песни, в частности "Москва, люблю тебя", катаясь по улицам Киева. В это время страна-террорист нанесла удары по критической инфраструктуре двух регионов Украины.

Об этом сообщили в социальных сетях. Одна из участниц инцидента уже начала оправдываться.

Что известно

"Вчера вечером в центре Киева блогеры публично пели российские песни и транслировали это онлайн", – говорится в сообщении.

На опубликованных видео можно увидеть, что несколько девушек в салоне авто пели "Матушка земля" и "Москва, люблю тебя".

В соцсетях отметили, что исполнение песен страны-террориста РФ происходило в то же время, когда российские атаки оставили без электричества Днепропетровскую и Запорожскую области, а Киев совсем недавно пережил один из самых мощных массированных обстрелов.

Позже, когда скандал получил огласку, одна из "певиц" попросила удалить видео, объясняя свои действия тем, что находилась в состоянии опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе диджеи ночного клуба Palladium во время вечеринки включили для посетителей российскую песню, нарушив закон, который запрещает трансляцию музыки из РФ в общественном пространстве.

