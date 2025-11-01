В Одессе устроили дискотеку под российскую музыку: в ночной клуб Palladium наведались правоохранители. Видео, фото

В Одессе диджеи ночного клуба Palladium во время вечеринки включили для посетителей российскую песню, нарушив закон, который запрещает трансляцию музыки из РФ в общественном пространстве. Глава ОВА Олег Кипер поручил соответствующим департаментам дать правовую оценку инциденту, после чего в клуб наведались правоохранители.

Местные Telegram-паблики обнародовали видео скандальной дискотеки в Palladium 1 ноября. На ролике видно, что клуб был забит людьми, которые танцевали под российский трек. Более того: толпа подпевала.

Ранее клуб распространял в соцсетях рекламу этого так называемого мероприятия. Вечеринка, согласно афише, посвящалась Хэллоуину, а билеты (в день события) продавали за 1000 гривен.

Реакция властей и правоохранителей

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале напомнил, что город почти ежедневно страдает от российских атак. Но полномасштабная война, которая длится уже четвертый год, почему-то никак не повлияла на выбор музыки в этом ночном клубе.

"Никакой русской музыки – ни в клубах, ни в других публичных местах! Пока наши защитники отдают свою жизнь, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, попирая память о погибших", – возмутился чиновник.

Он поручил соответствующим департаментам ОВА разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.

"Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, который официально признан территорией боевых действий. Одесса – украинский город. Кто забыл – напомним", – предупредил Кипер.

Поздно вечером 1 ноября местные Telegram-сообщества поделились новыми видео из Palladium. В заведение пришли с проверкой правоохранительные органы. Вечеринка закончилась досрочно, поэтому посетители массово покидали клуб.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Ирпене Киевской области в одном из заведений включили музыку российского исполнителя. На инцидент оперативно отреагировали правоохранители.

