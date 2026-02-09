Морозы отступают: синоптики рассказали, когда в Киев и область придет потепление

В Киеве и области наконец-то начнут отступать сильные морозы. Уже в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе поднимется выше 0°С – ожидается оттепель.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Холод понемногу начинает отступать.

Что рассказали синоптики

"10-14 февраля на Киевщине и в городе Киеве погодные процессы будут развиваться с оптимистической перспективой на ослабление мороза, начиная с 11 февраля, однако 10 февраля еще рассчитываем на холодную без осадков погоду, которую обусловит антициклон, который переместится с Балтики", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что в области в ночь на вторник, 10 февраля, ночью прогнозируют 15-20°С мороза, местами -23°С мороза, днем 7-12° мороза. В дальнейшем давление будет падать, холод с антициклоном будет отходить за пределы Украины в восточном направлении, открывая к нам доступ теплому воздуху с юго-запада, что приведет к повышению температуры 13-14 февраля ночью и днем до 2°С мороза – 3°С тепла.

В регионе будет преобладать погода без осадков, однако 12 февраля по области местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом. 14 февраля повсеместно синоптики прогнозируют умеренный дождь, местами с мокрым снегом. А также ожидается оживленный ветер с южных направлений.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

